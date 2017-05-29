Курс евро снизился на 30 копеек, доллара – почти на 5 копеек

Центральный банк России с 30 мая установил официальный курс доллара в размере 56,7156 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 4,54 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 63,3684 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 30,05 копейки.