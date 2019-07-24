Курс евро снизился на 31 копейку, доллар - на 1 копейку

Центральный банк России с 25 июля установил официальный курс доллара в размере 63,1162 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 1,28 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,3241 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 31,09 копейки.