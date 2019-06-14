Курс евро снизился на 31 копейку, доллар теряет почти 20 копеек

Центральный банк России с 15 июня установил официальный курс доллара в размере 64,4326 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 19,88 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 72,6993 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 31,48 копейки.