Курс евро снизился на 31 копейку, доллара вырос почти на 3 копейки

Центральный банк России с 8 ноября установил официальный курс доллара в размере 58,4557 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 2,61 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 67,7677 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 31,45 копейки.