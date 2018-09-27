Курс евро снизился на 34 копеек, доллара вырос почти на 8 копеек

Центральный банк России с 28 сентября установил официальный курс доллара в размере 65,8355 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 7,70 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 77,0407 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 34,39 копейки.