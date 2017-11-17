Мурманская область. Арктика17.11.17 13:28
Курс евро снизился на 34 копейки, а доллара – почти на 36 копеек
Центральный банк России с 18 ноября установил официальный курс доллара в размере 59,6325 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 35,73 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 70,3604 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 34,36 копейки.
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