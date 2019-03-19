Курс евро снизился на 36 копеек, доллар теряет 35 копеек

Центральный банк России с 20 марта установил официальный курс доллара в размере 64,3167 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 35,27 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 72,9995 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 36,15 копейки.