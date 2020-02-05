Курс евро снизился на 38 копеек, доллар потерял 26 копеек

Центральный банк России с 6 февраля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 63,1742 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 26,00 копеек.

Официальный курс евро установлен в размере 69,7443 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 38,22 копейки.