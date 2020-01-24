Курс евро снизился на 39 копеек, доллар теряет почти 15 копеек

Центральный банк России с 25 января 2020 года установил официальный курс доллара в размере 61,8031 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 14,84 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 68,2924 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 39,32 копейки.