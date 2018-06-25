Курс евро снизился на 41 копейку, доллара – почти на 29 копеек

Центральный банк России с 26 июня установил официальный курс доллара в размере 62,9497 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 28,99 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 73,3112 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 41,35 копейки.