Курс евро снизился на 42 копейки, доллар теряет 2 копейки

Центральный банк России со 2 июля установил официальный курс доллара в размере 63,0541 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 2,15 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 71,3962 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 42,17 копейки.