Мурманская область. Арктика30.05.17 13:39
Курс евро снизился на 42 копейки, доллара – на 19 копеек
Центральный банк России с 31 мая установил официальный курс доллара в размере 56,5168 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 19,38 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 62,9484 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 42,00 копейки.
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