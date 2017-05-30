Курс евро снизился на 42 копейки, доллара – на 19 копеек

Центральный банк России с 31 мая установил официальный курс доллара в размере 56,5168 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 19,38 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 62,9484 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 42,00 копейки.