Курс евро снизился на 42 копейки, доллара – почти на 3 копейки

Центральный банк России с 10 августа установил официальный курс доллара в размере 59,9611 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 2,75 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,4183 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 42,22 копейки.