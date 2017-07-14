Курс евро снизился на 45 копеек, доллара - на 30 копеек

Центральный банк России с 15 июля установил официальный курс доллара в размере 59,8806 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 30,30 копеек.

Официальный курс евро установлен в размере 68,3597 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 45,42 копейки.