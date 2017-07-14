Мурманская область. Арктика14.07.17 12:44
Курс евро снизился на 45 копеек, доллара - на 30 копеек
Центральный банк России с 15 июля установил официальный курс доллара в размере 59,8806 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 30,30 копеек.
Официальный курс евро установлен в размере 68,3597 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 45,42 копейки.
Комментарии
-АналитикаПроизводительность труда в России отстает на 27% от среднемировых показателейРаботающая часть россиян сегодня проявляет наибольший пессимизмВнешние факторы оказывают всё большее влияние на курс рубля
-Нам интересно Ваше мнение08.07.17: Российские и зарубежные СМИ уделили большое внимание рукопожатию Путина и Трампа во время саммита G20 в Гамбурге. А что вы разглядели в этом событии?Проголосовало: 375 человек
-
Последние комментарии
Ирина Николаевна
14.07.17 15:24
Очень тяжёлые фильмы. Угнетают, но дают какую-то и надежду, что ели эти люди такое вынесли и ищут счастье в этом мире, то нам - здоровым и подавно надо радоваться каждому денёчку, каждой секундочке
Комментарий к новости:«Кто будет моим мужем?». Кинофестиваль «Кино без барьеров»
Антон К.
14.07.17 13:53
странно, что почти 80% северян довольны качеством услуг ЖКХ. такое впечатление, что я живу в другой стране, или всем уже на всё наплевать.
Ирина
14.07.17 13:18
согласна с Локи. Я всё время раздражаюсь, когда увижу в тексте сокращённое буквенное написание словосочетания Великая Отечественная война в виде ВОВ. Но это уже стало массовым явлением. Даже в текста
Комментарий к новости:Символы Победы не должны использоваться в коммерческих целях?
-Скоро в эфире16:55«Не плачь по мне, Аргентина!». Художественный сериал, 16 серия (12+)17:50«Вне зоны». Тележурнал о путешествиях (12+)18:05«Tele Travel». Информационная программа (12+)18:30«Без свидетелей». Художественный сериал, 10 серия (12+)19:00Фильмы КФ «Кино без барьеров». 20:15«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO ДеньгиВпервые с декабря прошлого года в России отмечен рост среднего чека в месячном выраженииЦены на картофель и свежую белокочанную капусту пошли на снижение-PRO ВалютуКурс евро снизился на 45 копеек, доллара - на 30 копеекЦены на нефть поддерживают курс рубля-PRO ЭнергетикуПорядок оплаты электроэнергии изменилсяИз-за ЧП на подстанции № 5 в Мурманске ночью центральная часть города была без электроснабжения-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 14 июляПлановые отключения в Мурманске на 13 июля-PRO Нефть и газСПБУ «Амазон» не нашлось работы в Арктике, или Почему ООО «Газпром геологоразведка» приглашает специалистов из Китая?Норвегия выставила на торги 93 участка нефтяных месторождений в Баренцевом море-PRO ЗаконыГосдума приняла закон «Об основах приграничного сотрудничества»Символы Победы не должны использоваться в коммерческих целях?