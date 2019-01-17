Курс евро снизился на 50 копеек, доллара – почти на 32 копейки

Центральный банк России с 18 января установил официальный курс доллара в размере 66,4438 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 31,79 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 75,6330 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 50,20 копейки.