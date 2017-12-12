Курс евро снизился на 50 копеек, доллара – почти на 40 копеек

Центральный банк России с 13 декабря установил официальный курс доллара в размере 58,8370 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 39,78 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,2982 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 50,41 копейки.