Курс евро снизился на 51 копейку, доллара – почти на 40 копеек

Центральный банк России с 14 августа установил официальный курс доллара в размере 65,2032 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 39,85 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 72,9037 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 51,12 копейки.