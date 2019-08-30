Курс евро снизился на 57 копеек, доллар потерял почти 26 копеек

Центральный банк России с 31 августа установил официальный курс доллара в размере 66,4897 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 25,74 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 73,3847 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 57,11 копейки.