Мурманская область. Арктика20.06.18 13:56
Курс евро снизился на 57 копеек, доллара – на 45 копеек
Центральный банк России с 21 июня установил официальный курс доллара в размере 63,6175 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 45,08 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 73,6118 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 57,29 копейки.
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Последние комментарии
Zviygincew
20.06.18 09:23
Вот тогда и покупаемся в волю!
MotoRin
19.06.18 13:13
так я и поверил. Брехня!!!
Надежда
18.06.18 21:40
Надеялась увидеть видеоролик
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