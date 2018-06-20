Курс евро снизился на 57 копеек, доллара – на 45 копеек

Центральный банк России с 21 июня установил официальный курс доллара в размере 63,6175 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 45,08 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 73,6118 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 57,29 копейки.