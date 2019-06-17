Курс евро снизился на 59 копеек, доллар теряет 11 копеек

Центральный банк России с 18 июня установил официальный курс доллара в размере 64,3187 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 11,39 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 72,1077 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 59,16 копейки.