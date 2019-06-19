Мурманская область. Арктика19.06.19 12:25
Курс евро снизился на 59 копеек, доллар теряет почти 36 копеек
Центральный банк России с 20 июня установил официальный курс доллара в размере 63,9794 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 35,58 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 71,6377 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 59,14 копейки.
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Последние комментарии
Елена Степановна
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ПротивВсех
13.06.19 11:22
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jack
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