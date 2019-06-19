Курс евро снизился на 59 копеек, доллар теряет почти 36 копеек

Центральный банк России с 20 июня установил официальный курс доллара в размере 63,9794 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 35,58 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 71,6377 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 59,14 копейки.