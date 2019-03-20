Курс евро снизился на 6 копеек, доллар потерял почти 4 копейки

Центральный банк России с 21 марта установил официальный курс доллара в размере 64,2803 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 3,64 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 72,9389 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 6,06 копейки.