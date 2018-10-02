Курс евро снизился на 76 копеек, доллара - на 35 копеек

Центральный банк России с 3 октября установил официальный курс доллара в размере 65,2221 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 35,24 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 75,2272 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 76,05 копейки.