Мурманская область. Арктика16.01.19 12:50
Курс евро снизился на 81 копейку, доллар потерял 32 копейки
Центральный банк России с 17 января установил официальный курс доллара в размере 66,7617 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 32,03 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 76,1350 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 81,48 копейки.
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