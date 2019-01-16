Курс евро снизился на 81 копейку, доллар потерял 32 копейки

Центральный банк России с 17 января установил официальный курс доллара в размере 66,7617 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 32,03 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 76,1350 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 81,48 копейки.