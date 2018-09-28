Курс евро снизился на 81 копейку, доллара - почти на 25 копеек

Центральный банк России с 29 сентября установил официальный курс доллара в размере 65,5906 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 24,49 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 76,2294 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 81,13 копейки.