Курс евро снизился на 9 копеек, курс доллара подрос на 4 копейки

Центральный банк России с 7 марта установил официальный курс доллара в размере 65,8430 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 4,26 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 74,4158 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 9,00 копейки.