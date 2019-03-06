Мурманская область. Арктика06.03.19 12:45
Курс евро снизился на 9 копеек, курс доллара подрос на 4 копейки
Центральный банк России с 7 марта установил официальный курс доллара в размере 65,8430 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 4,26 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 74,4158 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 9,00 копейки.
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