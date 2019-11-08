Мурманская область. Арктика08.11.19 13:04
Курс евро снизился почти на 13 копеек
Центральный банк России с 9 ноября установил официальный курс доллара в размере 63,7295 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 0,03 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 70,4211 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 12,78 копейки.
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