Курс евро снизился почти на 13 копеек

Центральный банк России с 9 ноября установил официальный курс доллара в размере 63,7295 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 0,03 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,4211 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 12,78 копейки.