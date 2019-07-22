Курс евро снизился почти на 14 копеек, доллар подрос на 11 копеек

Центральный банк России с 23 июля установил официальный курс доллара в размере 62,9776 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 11,10 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,6546 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 13,95 копейки.