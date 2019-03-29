Курс евро снизился почти на 17 копеек, доллар теряет почти 7 копеек

Центральный банк России с 30 марта установил официальный курс доллара в размере 64,7347 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 6,65 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 72,7230 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 16,54 копейки.