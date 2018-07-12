Курс евро снизился почти на 17 копеек, доллара подрос почти на 11 копеек

Центральный банк России с 13 июля установил официальный курс доллара в размере 62,2062 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 10,82 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 72,6817 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 16,55 копейки.