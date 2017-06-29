Мурманская область. Арктика29.06.17 14:30
Курс евро снизился почти на 19 копеек, а доллара – почти на 46 копеек
Центральный банк России с 30 июня установил официальный курс доллара в размере 59,0855 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 45,60 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 67,4993 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 18,75 копейки.
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