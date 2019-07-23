Курс евро снизился почти на 2 копейки, доллар подрос на 15 копеек

Центральный банк России с 24 июля установил официальный курс доллара в размере 63,1290 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 15,14 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,6350 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 1,96 копейки.