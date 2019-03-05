Курс евро снизился почти на 24 копеек, доллара почти удержался на прежнем уровне

Центральный банк России с 6 марта установил официальный курс доллара в размере 65,8004 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 0,48 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 74,5058 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 23,80 копейки.