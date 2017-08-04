Мурманская область. Арктика04.08.17 13:10
Курс евро снизился почти на 27 копеек, доллара - на 42 копейки
Центральный банк России с 5 августа установил официальный курс доллара в размере 60,3281 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 42,22 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 71,6879 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 26,48 копейки.
Комментарии
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-Нам интересно Ваше мнение03.08.17: Счётная палата РФ зафиксировала значительное снижение количества выданных сертификатов на получение материнского капитала. В ведомстве не устанавливали причины такого явления. А как вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 126 человек
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Последние комментарии
Zviygincew
04.08.17 13:07
Что-то я ещё о таком нигде не читал! В Ковдоре проблемы с пьянством, или там одни рабы живут, которым жизнь уже в тягость?
Константин
04.08.17 12:24
тотальное недоверие - это не есть хорошо
MotoRin
04.08.17 11:53
Хорошо бы узнать, на какую величину алкоголя в выдохе настроен прибор, а то можно и после кефира подзалететь :)
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