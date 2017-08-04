Курс евро снизился почти на 27 копеек, доллара - на 42 копейки

Центральный банк России с 5 августа установил официальный курс доллара в размере 60,3281 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 42,22 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 71,6879 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 26,48 копейки.