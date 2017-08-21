Курс евро снизился почти на 29 копеек, доллара – на 22 копейки

Центральный банк России с 22 августа установил официальный курс доллара в размере 59,1409 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 22,03 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,4314 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 28,83 копейки.