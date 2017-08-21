Мурманская область. Арктика21.08.17 12:47
Курс евро снизился почти на 29 копеек, доллара – на 22 копейки
Центральный банк России с 22 августа установил официальный курс доллара в размере 59,1409 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 22,03 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 69,4314 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 28,83 копейки.
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-Нам интересно Ваше мнение21.08.17: Лидер КПРФ Геннадий Зюганов утверждает, что его партия подготовила программу «Десять шагов к достойной жизни», которые позволяют стране выйти из кризиса. А как вы считаете, сколько надо сделать шагов, чтобы мы зажили лучше?Проголосовало: 73 человека
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Последние комментарии
Ворчливый Старик
19.08.17 17:24
Поломничество чиновников к старым домам Мурманска! Это что-то новенькое в нашей жизни. Может быть и нам пора сходить, посмотреть, помолиться, попросить у фонда капремонота многоквартирных домов ускор
Комментарий к новости:Новый облик старых мурманских домов
Акакий Акакиевич
18.08.17 10:53
С чем вас и поздравляю! Хоть здесь мы впереди планеты всей!! Такими бы ускоренными темпами экономику поднимали, то цены бы нам не было.
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Антонина
17.08.17 12:15
Молодцы ребята из полиции!
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