Курс евро снизился почти на 31 копейку

Центральный банк России с 31 января установил официальный курс доллара в размере 56,2914 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 0,06 копеек.

Официальный курс евро установлен в размере 69,5424 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 30,89 копейки.