Мурманская область. Арктика20.01.20 12:35
Курс евро снизился почти на 33 копейки, доллар потерял почти 7 копеек
Центральный банк России с 21 января 2020 года установил официальный курс доллара в размере 61,4654 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 6,79 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 68,2082 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 32,76 копейки.
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