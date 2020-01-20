Курс евро снизился почти на 33 копейки, доллар потерял почти 7 копеек

Центральный банк России с 21 января 2020 года установил официальный курс доллара в размере 61,4654 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 6,79 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 68,2082 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 32,76 копейки.