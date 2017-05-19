Курс евро снизился почти на 35 копеек, доллара – почти на 31 копейку

Центральный банк России с 20 мая установил официальный курс доллара в размере 57,1602 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 30,81 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 63,6479 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 34,88 копейки.