Курс евро снизился почти на 36 копеек, доллара – на 33 копейки

Центральный банк России с 25 января установил официальный курс доллара в размере 66,0016 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 33,02 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 75,0306 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 35,55 копейки.