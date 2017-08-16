Курс евро снизился почти на 38 копеек, доллара – на 27 копеек

Центральный банк России с 17 августа установил официальный курс доллара в размере 59,6521 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 27,45 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,9958 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 37,60 копейки.