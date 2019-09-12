Курс евро снизился почти на 40 копеек, доллар потерял 24 копейки

Центральный банк России с 13 сентября установил официальный курс доллара в размере 65,1909 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 24,12 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 71,8273 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 39,67 копейки.