Курс евро снизился почти на 40 копеек, доллара – почти на 27 копеек

Центральный банк России с 8 февраля установил официальный курс доллара в размере 56,9533 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 26,63 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,5310 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 39,84 копейки.