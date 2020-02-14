Курс евро снизился почти на 41 копейку, доллар теряет почти 15 копеек

Центральный банк России с 15 февраля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 63,4536 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 14,80 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 68,7710 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 40,85 копейки.