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Мурманская область. Арктика09.06.18 13:23

Курс евро снизился почти на 43 копейки, доллара – на 33 копейки

Центральный банк России с 10 июня  установил официальный курс доллара в размере 62,3431 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 32,49 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 73,3654 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился  на 42,62 копейки.

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