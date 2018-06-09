Курс евро снизился почти на 43 копейки, доллара – на 33 копейки

Центральный банк России с 10 июня установил официальный курс доллара в размере 62,3431 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 32,49 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 73,3654 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 42,62 копейки.