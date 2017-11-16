Мурманская область. Арктика16.11.17 13:53
Курс евро снизился почти на 47 копеек, а доллара – почти на 26 копеек
Центральный банк России с 17 ноября установил официальный курс доллара в размере 59,9898 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 25,92 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 70,7040 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 46,81 копейки.
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VORCHUN
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Этой фотографии года три-четыре, могли бы посвежее выбрать, так как у неё сегодня другой имидж.
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