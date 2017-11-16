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Мурманская область. Арктика16.11.17 13:53

Курс евро снизился почти на 47 копеек, а доллара – почти на 26 копеек

Центральный банк России с 17 ноября  установил официальный курс доллара в размере 59,9898 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 25,92 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,7040 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 46,81 копейки.

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