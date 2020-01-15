Курс евро снизился почти на 5 копеек, доллар укрепился почти на 2 копейки

Центральный банк России с 16 января 2020 года установил официальный курс доллара в размере 61,4328 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 1,88 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 68,3747 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 4,66 копейки.