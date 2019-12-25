Курс евро снизился почти на 50 копеек, доллар теряет 45 копеек

Центральный банк России с 26 декабря установил официальный курс доллара в размере 61,7164 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 45,09 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 68,4065 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 49,97 копейки.