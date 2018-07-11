Курс евро снизился почти на 50 копеек, доллара – почти на 35 копеек

Центральный банк России с 12 июля установил официальный курс доллара в размере 62,0980 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 34,62 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 72,8472 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 49,98 копейки.