Мурманская область. Арктика11.07.18 12:57
Курс евро снизился почти на 50 копеек, доллара – почти на 35 копеек
Центральный банк России с 12 июля установил официальный курс доллара в размере 62,0980 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 34,62 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 72,8472 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 49,98 копейки.
Комментарии
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Последние комментарии
Катя
11.07.18 20:58
Журналисты, теребите эту зажравшуюся свору. не давайте им покоя!
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-МЕНТ-4, или Следствие по команде «фас».
Катя
11.07.18 20:56
Так летом же всегда меньше есть хочется, да и многие уезжают по дачам, там зеленью своей питаются. Осень придёт чек опять вырастет. Да и цены подрастут малость к сентябрю.
Пантелей
10.07.18 12:45
С***и, а через какую дырку в полу эта грязная вода отводится? Покажите мне это отверстие для общедомового воодведения!
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