Курс евро снизился почти на 56 копеек, доллара - на 43 копейки

Центральный банк России с 10 сентября установил официальный курс доллара в размере 65,5698 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 42,83 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 72,3300 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 55,83 копейки.