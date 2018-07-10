Курс евро снизился почти на 59 копеек, доллара – почти на 39 копеек

Центральный банк России с 11 июля установил официальный курс доллара в размере 62,4442 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 38,96 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 73,3470 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 58,95 копейки.