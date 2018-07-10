Мурманская область. Арктика10.07.18 14:00
Курс евро снизился почти на 59 копеек, доллара – почти на 39 копеек
Центральный банк России с 11 июля установил официальный курс доллара в размере 62,4442 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 38,96 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 73,3470 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 58,95 копейки.
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Последние комментарии
Пантелей
10.07.18 12:45
С***и, а через какую дырку в полу эта грязная вода отводится? Покажите мне это отверстие для общедомового воодведения!
Старожил
10.07.18 07:15
Напрягается торговый порт, старается бороться с запылением города, но всё равно им придётся переносить свою работу на западный берег. Надо уходить из центра города!
Комментарий к новости:Мурманский морской торговый порт увеличивает число пушек системы пылеподавления
Николай
09.07.18 20:47
Арктик ТВ, поздравляю с победой в суде! У Вас отличная группа поддержки!
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